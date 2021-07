NBA-Draft 2021: Franz Wagner über Bruder Moritz, Nowitzki, Vorbilder und seine Ziele

Wagner: Ich glaube es wäre falsch, sich auf eine Nummer oder ein Team festzulegen. Es passieren noch so viele Sachen in der Nacht. Es bring ja nichts, man weiß überhaupt nichts, und dann passiert es am Ende nicht so wie gedacht und man ist enttäuscht. Deswegen probiere ich einfach in den Tag normal reinzugehen und alles zu genießen. Denn so eine Zeit kommt nicht nochmal. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)