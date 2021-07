NBA: Wie Giannis Antetokounmpo bei Milwaukee Bucks zum NBA-Superstar wurde

Der Forward hörte nicht auf zu schuften. In vier Jahren legte Antetokounmpo unglaubliche 23 Kilogramm Muskelmasse zu. Auch an seinem Umgang mit dem Ball, der Fußarbeit und dem Spielverständnis feilt er unerbittlich. Sein ehemaliger Trainer bei den Bucks, Jason Kidd, verriet kürzlich bei ESPN: "Er lebt in der Halle. Er ist, was den Trainingsfleiß angeht, auf einem Level mit Dirk Nowitzki."