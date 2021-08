NBA: Dennis Schröder zu den Boston Celtics - Chance auf neuen Mega-Vertrag?

In seiner Instagram-Story schrieb der Deutsche: “Ich bin stolz zu verkünden, dass ich in der Saison 2021/22 für die Boston Celtics spielen werde. Dies ist eine der besten Franchises in der Geschichte der NBA und es wird eine Ehre sein, das Grün und Weiß anzuziehen und das zu tun, was ich liebe. Ich werde jede Nacht auf das Parkett gehen und alles für die Stadt geben! Wer ist bereit?”