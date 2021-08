NBA: Luca Doncic verlängert bei den Dallas Mavericks

Doncic selbst freut sich über die Verlängerung. “Heute wird ein Traum wahr”, beschrieb er seine Gefühle und fügte hinzu: “Das Basketballspiel hat mir so viel gegeben und mich an so viele erstaunliche Orte gebracht. Ich fühle mich geehrt und freue mich, als Teil der Mavericks in Dallas zu bleiben, und weiß die Unterstützung meiner Fans zu schätzen.”