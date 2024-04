Nächster Albtraum für Lakers um LeBron James in den NBA-Playoffs - Wagner-Brüder jubeln

Den Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James droht nach Heimniederlage in Spiel 3 der Best-of-seven-Serie erneut ein Sweep gegen Titelverteidiger Denver Nuggets - diesmal allerdings bereits in der ersten Runde.

Wagner-Brüder feiern klaren Sieg in NBA-Playoffs

Franz und Moritz Wagner haben bei ihrer Playoff-Premiere in der NBA erstmals ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Weltmeister gewannen mit Orlando Magic das dritte Achtelfinale gegen die Cleveland Cavaliers in heimischer Halle mit 121:83 und wendeten somit ein womöglich schnelles Aus ab.

Das Team aus Florida verkürzte nach den beiden Auftaktniederlagen in der Best-of-seven-Serie auf 1:2, es war für Orlando der erste Heimsieg in den Playoffs seit 2011. Franz Wagner stand wie gewohnt in der Starting Five und kam auf 16 Punkte, fünf Rebounds sowie acht Assists.