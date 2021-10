"Brutaler Diktator": NBA-Star Kanter attackiert China - und sorft für TV-Stopp

Kanter trug beim Spiel gegen die New York Knicks (134:138) zudem Schuhe mit der Aufschrift „Free Tibet“. In China wurde die Übertragung der Partie gestoppt, berichtet die Washington Post. Kanter, als Sohn türkischer Eltern in Zürich geboren, ist bekannt dafür, dass er sich lautstark politisch äußert. 2019 hatte er sich als Kritiker des Regimes von Recep Tayyip Erdogan in der Türkei einen Namen gemacht.