NBA: Trainer-Beben bei Superteam! Suns entlassen Frank Vogel

„Nach einer gründlichen Analyse der Saison sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir einen anderen Trainer für unser Team brauchen. Wir schätzen Franks harte Arbeit und sein Engagement“, wird Suns-Boss James Jones in einem offiziellen Statement zitiert.

Und weiter: „Wir sind hier, um eine Meisterschaft zu gewinnen, und die letzte Saison lag weit unter unseren Erwartungen. Wir werden auch weiterhin unsere Arbeitsweise überprüfen und die notwendigen Änderungen vornehmen, um unsere Ziele in Bezug auf die Meisterschaft zu erreichen.“

Suns-Debakel in der ersten Playoff-Runde

Die Suns waren bereits in der ersten Playoff-Runde gescheitert, als das teuerste Team der NBA-Geschichte alle vier Spiele gegen die Minnesota Timberwolves verlor. Bereits kurz nach dem feststehenden Aus kamen Gerüchte auf, dass Vogels Job in Gefahr sei.

In der regulären Saison gewann Phoenix 49 Spiele (bei 33 Niederlagen), was nur zu Platz 6 in der Western Conference reichte. Berichten zufolge soll der Coach die Kabine verloren haben – und das schon vor dem Playoff-Debakel gegen Minnesota.