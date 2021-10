NBA: Draymond Green verteidigt Impf-Verweigerung von Andrew Wiggins

Geht es nach Draymond Green, ist das nicht der Fall. Der 31-Jährige erklärte auf einem Medientag im Trainingslager der Warriors seine Unterstützung für den Teamkollegen und bemühte dabei einen ungewöhnlichen Vergleich: „Das wäre so, als würde ich Andrew - von dem jeder weiß, dass er vor kurzem ein Kind bekommen hat, vor 5 Monaten oder so - sagen: ‚Yo, deine Frau liegt in den Wehen. Wie kannst du es wagen, das Team zu verlassen und dich um deine Frau zu kümmern?‘“