NBA: Kyrie Irving von Brooklyn Nets spricht nach Ausschluss wegen verweigerter Impfung

Er sei „in vielen Dingen noch unsicher", und das sei okay. Es gehe ihm nicht darum, grundsätzlich gegen Impfungen zu sein. Vielmehr müsse er fühlen, was gut für ihn sei. „Das ist mein Leben", sagte Irving: „Ich kann damit machen, was ich will. Es ist mein Körper."