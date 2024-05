NBA: Doncic und Dallas kassieren Ausgleich im Viertelfinale

Was für ein Krimi! Basketball-Superstar Luka Doncic und die Dallas Mavericks haben im Playoffs-Viertelfinale der NBA einen Dämpfer kassiert.

Die Texaner verloren zu Hause gegen Oklahoma City Thunder mit 96:100 und mussten damit in der Best-of-seven-Serie den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen. Das fünfte Spiel findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (MEZ) in Oklahoma statt.