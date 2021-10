NBA: LA Lakers mit LeBron James in der Preseason unterliegen auch Sacramento Kings

In einer besonders in den letzten beiden Vierteln ausgeglichenen Partie, reichte den Kings im Golden 1 Center ein starkes erstes Viertel mit 35:23 Punkten, um den Sieg einzufahren. Das Team von Frank Vogel drehte danach zwar auf und entschied die restlichen Viertel für sich, am Ende konnten sie das Blatt aber nicht mehr wenden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)