Apple TV+ kündigt Doku-Reihe über Magic Johnson an

New York (SID) - Die Streamingplattform Apple TV+ hat eine Dokumentation über Basketball-Legende Earvin Magic Johnson angekündigt. Die vierteilige Reihe soll sich um das Leben Johnsons "von seinen bescheidenen Anfängen in Lansing bis zu seinen fünf NBA-Titeln mit den Los Angeles Lakers" drehen, hieß es in der Mitteilung von Apple TV+. Dazu gehe es darum, wie "er den Diskurs über HIV veränderte" und "zu einem der erfolgreichen Aktivisten und Unternehmer wurde". Einen Starttermin gab der Streamingdienst noch nicht bekannt.