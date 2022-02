LeBron James' Plan mit Sohn Bronny - kommt ein NBA-Beben?

Denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird der Senior des Vater-Sohn-Gespanns der Hauptgewinn sein. Bronny wird in amerikanischen Medien derzeit als Rollenspieler seines Teams beschrieben, der auch in der NBA eher diese Rolle einnehmen werde. Er wird derzeit von ESPN als 43. des Landes in seinem Jahrgang eingestuft, also eher ein Zweitrunden- als ein Lottery-Pick. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)