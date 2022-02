NBA: Franz und Moritz Wagner überzeugen bei Orlando Magic - Trash Talk mit Doncic

„Das ist mir ehrlich gesagt auf eine gewisse Art und Weise peinlich. Ich will nicht für sowas bekannt sein, sondern einfach nur Basketball spielen“, meinte Moritz Wagner nun: „Doncic und DeRozan (DeMar DeRozan von den Bulls, Anm. d. Red.) sind jetzt nicht wirklich Spieler, mit denen ich Trash Talk machen möchte. Die machen beide 30 Punkte im Schnitt - I don‘t want no smoke. Ich versuche hart zu spielen und in Zukunft muss ich da eine bessere Balance finden.“