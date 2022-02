NBA: Demütigung für James Harden - weder Kevin Durant noch LeBron James wollen ihn im Team

Er fügte an: „Ich habe das Gefühl, dass wir vielseitige Spieler haben. Also müssen wir herausfinden, was für uns funktioniert. Aber ich bin einfach froh, dass wir Jungs haben, die Teil davon sein wollen.“ Gerade die letzte Aussage ist ein deutlicher Seitenhieb gegen Harden, der aus Brooklyn wegwollte.