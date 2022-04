Will-Smith-Eklat: NBA-Ikone Abdul-Jabbar kassiert heftigen Gegenwind für Kritik

Diese Meinung vertritt die afroamerikanische Künstlerin und Bürgerrechts-Aktivistin Bree Newsome. Via Twitter attestierte sie Abdul-Jabbars Meinungstext, „dass er weißen Menschen die Erlaubnis gibt, ihren Rassismus zu rechtfertigen, den sie gegen andere Schwarze richten, die nicht Will Smith heißen“. Aus ihrer Sicht sei das der Grund, „warum so viele weiße Leute diesen Text freudig teilen“.