NBA: Draymond Green mit Blackout bei Thriller-Sieg der Warriors bei Grizzlies

Was war passiert? Am Ende des zweiten Viertels wurde Green nach einem Foul an Brandon Clark, bei dem er ihn erst im Gesicht trifft und anschließend am Trikot zu Boden zieht, nach dem Videobeweis des Feldes verwiesen. Zuvor hatten die Schiedsrichter lediglich auf ein unsportliches Foul entschieden, ehe sie ihre Meinung durch die Review änderten.