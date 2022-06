NBA Finals: "Milchgesichtiger Killer" Derrick White legt einen Mythos lahm

Jayson Tatum und Kollegen, die schon in der regulären Saison die beste Defensive der Liga gestellt haben, sind in der entscheidenden Phase des 120:108-Auswärtssiegs in Spiel 1 erneut ihrem Ruf als Defensivkünstler gerecht geworden und ihrem 18. Titel damit einen großen Schritt näher gekommen.