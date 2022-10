NBA: Luka Magic, Greek Freak und King James - die Topstars der Liga

28,4 Punkte macht er im Schnitt in der NBA, in den Play-offs der Vorsaison trug er Dallas mit durchschnittlich 31,7 Punkten in die Conference Finals. Und „Luka Magic“ trifft dabei aus allen Lagen. Mit seinen 2,01 m setzt sich der Point Guard auch in der Zone durch und lässt es von außen fleißig Dreier regnen.