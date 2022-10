NBA zeigt alle Spiele von Supertalent Wembanyama live

Der Hype um das französische Basketball-Talent Victor Wembanyama hält an. Wie die NBA mitteilte, zeigt die Liga sämtliche Spiele des 18-Jährigen und seines Klubs Metropolitans 92 in Frankreichs Top-Liga live und umsonst in ihrer App. Der 2,21 Meter große Center gilt als Top-Kandidat für den NBA-Draft im kommenden Jahr. Selbst Superstar LeBron James hatte Wembanyama bereits als „Alien“ bezeichnet.