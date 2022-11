NBA: Brooklyn Nets und Trainer Steven Nash trennen sich nach Fehlstart

General Manager Sean Marks wird in einer Erklärung zitiert: „Wir möchten Steve für alles danken, was er in den letzten mehr als zwei Saisons in unser Franchise geschafft hat. Seit er Cheftrainer geworden ist, stand Steve vor einer Reihe beispielloser Herausforderungen, und wir sind aufrichtig dankbar für seine Führung, Geduld und Demut während seiner gesamten Amtszeit.“