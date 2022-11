NBA: Franz Wagner - der nächste deutsche NBA-Superstar

Wagner kam im Jahr 2021 in die NBA und wurde bereits an achter Stelle von den Orlando Magic gezogen. Damit wurde der Berliner der erste deutsche Spieler nach Dirk Nowitzki 1998, der unter den Top Ten im Draft gelandet ist. Vor ihnen schaffte es nur Seattle-Supersoncis-Legende Detlef Schrempf so weit nach oben - ein elitärer Kreis, in dem sich Wagner damit bewegt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)