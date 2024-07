Historisch! Basketball-Star sahnt bei All-Star-Weekend ab

Allisha Gray verewigt sich beim WNBA All-Star-Weekend in den Geschichtsbüchern. Nicht nur gelingt ihr ein historischer Doppelerfolg - auch fällt das Preisgeld im Vergleich zum Jahressalär überraschend hoch aus.

Diese Frau hat Geschichte geschrieben - und sie heißt weder Caitlin Clark, noch Angel Reese. Vielmehr hat Allisha Gray beim All-Star-Weekend der WNBA in Phoenix nicht nur den 3-Punkt-Wettbewerb, sondern auch das Skills Challenge Event gewonnen.

In der Skill Challenge hatte Gray Sophie Cunningham von Phoenix Mercury besiegt, ehe sie im Anschluss den 3-Punkt-Wettbewerb gegen Jonquel Jones (New York Liberty) gewann. Damit ist sie die erste WNBA-Spielerin überhaupt, die beide Wettbewerbe in einem Jahr für sich entscheiden konnte.