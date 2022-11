NBA: Kyrie Irving nach erneutem Skandal auf dem Weg ins Abseits bei den Brooklyn Nets

Gekommen als Superstar, der mit Kevin Durant und dem mittlerweile schon wieder getradeten James Harden den Titel nach Brooklyn holen sollte, ist Irving mittlerweile mehr Last als Hilfe für die Franchise. In bislang 111 Spielen in der Regular Season stehen im Schnitt 27,15 Punkte zu Buche. Allerdings führte er die Nets lediglich 2021 in die Conference Semi Finals, die 3:4 gegen die Celtics verlorengingen. In den anderen beiden Spielzeiten setzte es bereits in Runde eins jeweils einen Sweep für den Titelaspiranten. (BERICHT: Wie ein Superteam im Chaos versank)