NBA: Sacramento Kings - Das „Beam Team“ mischt die Liga auf

In dieser Saison aber gelingen den Kings zum ersten Mal seit 2004 wieder sieben Siege in Folge. Vom 10. bis zum 23. November wird der lila Laserstrahl schon fast zur Dauerbeleuchtung in der Hauptstadt Kaliforniens. Und auch aktuell kommen die Fans nach drei Siege in Folge wieder ausführlich in den Genuss des Victory-Beams!