LeBron James bricht All-Time-Rekord: Reaktionen von Dirk Nowitzki, Magic Johnson, Joe Biden

Was für ein Meilenstein in der unglaublichen Karriere von LeBron James!

Als der Ball nach seinem Wurf den Weg in den Korb fand, schien kurz die Basketball-Welt stillzustehen. Nicht nur alle in der Halle waren wie elektrisiert. Auch viele NBA-Kollegen, Sportstars und sogar US-Präsident Joe Biden beglückwünschten den Superstar zu seiner magischen Bestmarke. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

James‘ Ehefrau Savannah (war live in der Halle): „Ich bin stolz auf Dich. Du hast es geschafft, Du solltest Dich feiern. Du verdienst all den Respekt und all die Blumen. Ich bin wahnsinnig stolz auf Dich.“