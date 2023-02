NBA: LeBron ist der Größte! Lakers-Star knackt Scoring-Rekord von Kareem Abdul-Jabbar

Im Spiel seiner Los Angeles Lakers gegen die Oklahoma City Thunder gelangen dem 38-Jährigen 10,9 Sekunden vor Ablauf des dritten Viertels die entscheidenden zwei Punkte zum 99:104 aus Lakers-Sicht, um an der bisherigen Nummer 1, Kareem Abdul-Jabbar (38.387 Punkte) vorbeizuziehen. Mit einem Fadeaway machte sich LeBron endgültig unsterblich. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Spiel wird nach LeBron-Rekord unterbrochen

Danach brachen in der Crypto.com Arena alle Dämme: Der Schiedsrichter unterbrach die Partie und die Fotografen stürmten auf den Court, um ein Foto des frisch gebackenen All-Time-Scoring-Leaders zu erhaschen. LeBron reckte die Arme in die Höhe und man spürte die Erleichterung in seinem Gesicht. Die Fans huldigten ihm mit Sprechchören. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)