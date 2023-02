NBA: Krönt sich LeBron James erneut zum Champion? Das All-Star-Game im TV und Stream

Endlich ist es wieder soweit!

An diesem Wochenende steht das insgesamt 72. All-Star-Weekend in der NBA auf dem Programm. Von Freitag bis Sonntag nehmen die besten und vielversprechendsten Talente und Spieler am Mega-Event in der Vivint Smart Home Arena in Salt Lake City teil, um den Fans während der NBA-Saison ein besonderes Spektakel zu bieten.

Neben dem Celebrity-Game, der Rising-Stars-Challenge, dem Dunk-Contest, dem Dreier-Contest sowie der Skills-Challenge wartet hierbei das große Highlight auf die Fans in der Nacht von Sonntag auf Montag. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Denn: Um 2 Uhr deutscher Zeit treten die 24 besten Spieler der Liga im All-Star-Game an. Über eine Umfrage konnten die Fans ihre Lieblingsspieler in das Spiel wählen, zudem entschieden Medienvertreter, Spieler und die Coaches über die Teilnehmer. Dabei haben sich zehn Starter und 14 Reservisten herauskristallisiert, die auf die Teams der Kapitäne LeBron James und Giannis Antetokounmpo verteilt werden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Das sind die 24 All-Stars 2023

Starter Eastern Conference: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Kyrie Irving (damals Brooklyn Nets, mittlerweile Dallas Mavericks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jayson Tatum, (Boston Celtics), Kevin Durant (damals Brooklyn Nets, mittlerweile Phoenix Suns)

Starter Western Conference: LeBron James (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Reservisten Eastern Conference: Jaylen Brown (Boston Celtics, Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Demar DeRozan (Chicago Bulls), Julius Randle (New York Knicks), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Bam Adebayo (Miami Heat), Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Reservisten Western Conference: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Paul George (Los Angeles Clippers), Lauri Markkanen (Utah Jazz), Ja Morant, Jaren Jackson Jr. (beide Memphis Grizzlies), Domantas Sabonis, De‘Aaron Fox (beide Sacramento Kings), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Kevin Durant, Zion Williamson und Stephen Curry fallen allesamt verletzt für das Spiel aus, weshalb Pascal Siakam, Anthony Edwards und De‘Aaron Fox nachnominiert wurden.

Wer überträgt das All-Star-Game?

TV: -

Stream: DAZN

Ab 1:30 Uhr startet die Übertragung des All-Star-Games auf DAZN.

Teams stehen noch nicht fest

In welcher Besetzung die Spieler miteinander spielen werden, steht im Vergleich zu den Vorjahren noch nicht fest. Erstmals wählen die Teamkapitäne ihre Teams erst kurz vor Tip-Off des Spiels. Ebenfalls neu: Zunächst werden die Reservisten vor den Startern gewählt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

LeBron James, der erst vor Kurzem zum besten Punktejäger All-Time in der NBA aufgestiegen ist, hat seit Einführung des neuen Modus, dass zwei Kapitäne ihre Teams zusammenstellen, übrigens eine sehr gute Quote: In allen fünf Spielen, in denen er sein Team gepickt hat, verließ er das Spiel auch als Sieger. Zuvor spielte die Auswahl des Westens gegen die des Ostens.

Das ist der Modus des Spiels

Nach dem Tod von Kobe Bryant 2020 hat sich die NBA einen neuen Modus des Spektakels überlegt. So werden die Viertel über die gewohnten 12 Minuten gespielt, allerdings wird jedes Viertel einzeln ausgespielt und ein Sieger ermittelt. Das Siegerteam erspielt so 100.000 US-Dollar, die an eine Organisation ihrer Wahl gespendet werden. Die Punkte zu Beginn jedes Viertels werden wieder auf Null gesetzt.

Im vierten Viertel ändert sich die Situation allerdings ein wenig, da das Prinzip des „Elam-Endings“ zum Zuge kommt. Denn das letzte Viertel wird nicht über 12 Minuten gespielt, sondern beendet, wenn eine Mannschaft eine vorher festgelegte Zielpunktzahl erreicht.

Der sogenannte „Target Score“ ergibt sich durch die erzielten Punkte aus den ersten drei Vierteln und zusätzlichen 24 Punkten, die zu Ehren der verstorbenen NBA-Legende Kobe Bryant auf die zuvor erzielten Punkte addiert werden. Das Team, welches zuerst diesen Score erreicht, krönt sich zum Sieger.