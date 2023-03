March Madness: Das Märchen einer einstigen Losertruppe

Das Team von Kennesaw, ein kleines Städtchen in Georgia, spielt zum ersten Mal bei der legendären March Madness um den Titel im College Basketball . Bisher erlangte der Ort nur deshalb überregionale Bedeutung, weil dort die Bewohner dazu verpflichtet werden, eine schussbereite Waffe und Munition im Haus zu haben.

Sport rückt in Kennesaw in den Vordergrund

Am Sonntag gelang den Owls die Sensation gegen Liberty, die Nummer zwei Sitz der Setzliste. In einem echten Thriller gewann Kennesaw State hauchdünn mit 67:66. Damit gewannen sie das Atlantic Sun Turnier.

Burden hatte einen durchwachsenen Start in die Partie. Im Laufe des Spiels explodierte er aber förmlich und trug seine Mannschaft zum Sensationssieg. Der Guard erzielte 19 Punkte bei starken Quoten aus dem Feld (7 von 10). Mehr als die Hälfte seiner Punkte gelangen ihm in den letzten zehn Minuten.

Vor vier Jahren noch hätte keiner diesen unglaublichen Erfolg kommen gesehen. In seiner ersten Saison unter dem neuen Trainer Amir Abdur-Rahim gewann das Team 2019/20 genau ein Spiel. Am Ende stand Kennesaw State bei der Horror-Bilanz von 1:28. (Diese Blamage sucht ihresgleichen)

Coach Abdur-Rahim darf trotz Misserfolg bleiben

Doch das Team ließ sich nicht unterkriegen. Trotz Kritik hielt man an dem Trainer fest. Die Verantwortlichen sahen in Abdur-Rahim den optimalen Coach für die Entwicklung der Mannschaft. In seiner zweiten Saison konnte man schon fünf Spiele gewinnen.