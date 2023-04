Als Michael Jordan einem Fan zu einer Million Dollar verhalf - irrer Wurf von Bulls-Fan Don Calhoun 1993

Michael Jordan schaffte in seiner Karriere über 5.000 Assists - einer seiner wichtigsten taucht aber in keiner Basketball-Statistik auf.

Es ist exakt 30 Jahre her, als sich am 14. April 1993 nicht nur das Leben eines Bulls-Fans von einer Sekunde auf die andere für immer veränderte - auch das Entertainment rund um NBA-Spiele wird davon bis heute geprägt.

Dahinter steckt der damals neu in die Mode gekommene Halbzeitwurf, den es bei den Chicago Bulls seit noch nicht allzu langem gab. Dabei musste ein Zuschauer einen Ball von der gegenüberliegenden Freiwurflinie erfolgreich versenken - eine fast unlösbare Herausforderung.

Noch dazu für jemandem, der vorab einen Vertrag unterzeichnen musste, dass er nie zuvor „organisierten Basketball“ gespielt hatte. Auf weniger als ein Prozent wurde die Chance berechnet. So waren die bisherigen 19 Versuche auch klar gescheitert, 16 davon waren Airballs.

NBA: Unglaublicher Wurf gelingt bei Bulls-Partie

Was der Mitarbeiter nicht wusste: Calhoun hatte etwas, was seine Vorgänger nicht hatten - völlige innere Ruhe. ESPN erzählte er, dass er kurz vor dem Wurf an seinen Bruder Clarence dachte, der bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen war. „Das ist für Clarence“, sagte er sich beim Loslassen des Balls.