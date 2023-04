NBA: Kings mit Paukenschlag-Comeback

Nach 16 NBA -Spielzeiten in Folge, die nach der Regular Season beendet waren, meldeten sich die Kings beeindruckend in der Post-Season zurück. Vor allem De‘Aaron Fox war mehr als heiß und kürte sich mit seinen 38 Punkten nicht nur zum besten Punktesammler des Abends, sondern legte auch noch das zweitbeste Playoff-Debüt aller Zeiten hin. Nur Luka Doncic war bei seinem ersten Post-Season-Spiel mit 42 Punkten noch besser.

„Solche Typen braucht man an seiner Seite“, adelte Brown nach dem Match bei ESPN seinen Point Guard und fügte hinzu: „Sie müssen Jungs in Ihrem Team haben, die spielen können, und Foxy ist heute Abend rausgegangen und hat das Spiel gemacht.“

Lob für die Fans: „Man muss den Hut ziehen“

Nach diesem Auftakt in die Serie werden die Fans in Spiel vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen. In der Nacht auf Dienstag (MEZ) steht Spiel zwei auf dem Programm, ehe es für zwei Partien nach San Francisco geht.

Hartenstein startet erfolgreich gegen die Cavaliers

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein und seine New York Knicks sind ebenfalls erfolgreich in die erste Runde der NBA-Play-offs gestartet.

Die Philadelphia 76ers ließen den Brooklyn Nets beim 121:101 keine Chance, auch wenn ihr MVP-Kandidat Joel Embiid nicht über 26 Punkte hinaus kam. Die Boston Celtics erspielten sich ebenfalls einen ersten Vorteil: Gegen die Atlanta Hawks gewannen sie zu Hause 112:99, Small Forward Jayson Tatum erzielte dabei 21 seiner am Ende 25 Zähler in den ersten 24 Minuten.

Neben Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, der sich im Play-in-Turnier mit den Los Angeles Lakers für die Meisterrunde qualifiziert hatte und in der kommenden Nacht in die Playoffs startet, ist Hartenstein mit den Knicks der zweite Deutsche in den Play-offs. Schröders Lakers treffen in der ersten Runde auf die Memphis Grizzlies.