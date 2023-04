Heillos überschätzt? NBA-Star gibt die bestmögliche Antwort

Was für ein Auftritt von Trae Young!

Beim 130:122-Heimerfolg seiner Atlanta Hawks in den NBA-Playoffs gegen die Boston Celtics lieferte der Point Guard 32 Punkte für sein Team ab. Damit gab der 24-Jährige die passende Antwort auf die kürzlich erhaltene Ohrfeige seiner Kollegen.

In einer von The Athletic anonym durchgeführten Umfrage unter NBA-Spielern wurde der Hawks-Star eindeutig zum am meisten überschätzten Profi der Liga gewählt. Nun hat der Texaner gezeigt, zu was er in der Lage ist.

Perfekte Unterstützung erhielt Young, der ganze 37 Minuten auf dem Parkett stand, von Dejounte Murray. Der Guard, ebenfalls fast die komplette Spielzeit im Einsatz, steuerte 25 Punkte zum wichtigen ersten Sieg im dritten Spiel der Serie bei.

Damit meldet sich das Team aus Georgia nach zwei Pleiten gegen Boston zurück und hält die Hoffnung auf den Einzug in die Conference Semifinals beim Stand von 1:2 in der Best-of-Seven-Serie am Leben. In der vergangenen Spielzeit war bereits in der ersten Runde gegen die Miami Heat Schluss. Am Ende der Serie stand es 1:4.

Jokic weiter in MVP-Form

Bereits von den Conference Semifinals träumen dürfen hingegen die Denver Nuggets. Nach dem 120:111-Auswärtssieg bei den Minnesota Timberwolves liegt das Team von Headcoach Michael Malone mit 3:0 in der Serie in Front.

Einmal mehr überragender Akteur beim besten Team der Western Conference war Nikola Jokic. Der Serbe legte mit 20 Punkten, zwölf Assists und elf Rebounds ein Triple-Double auf. Es war bereits das siebte Mal, dass dem Center dieses Kunststück in den Playoffs gelang. Damit untermauert Jokic seine Ambitionen auf den dritten MVP-Titel in Folge.

Topscorer der Nuggets war jedoch Michael Porter Jr., der 25 Punkte auf das Scoreboard brachte. Mit zusätzlich neun Rebounds schrammte der Forward nur knapp an einem Double-Double vorbei.

Hartensteins Knicks wieder in Front

Dazu gingen die New York Knicks in der Serie gegen die Cleveland Cavaliers wieder in Führung. Nach dem 99:79-Heimsieg im Madison Square Garden steht es in der Serie 2:1 für das Team aus dem Big Apple. Weniger als 80 gegnerische Punkte hatte vor den Knicks in dieser Saison noch kein Team zugelassen.