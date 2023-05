NBA MVP 2022/23: Joel Embiid ist erstmals ausgezeichnet! 76ers-Star setzt Center-Serie fort, LeBron erstmals ohne Stimme

Der Center der Philadelphia 76ers war in den vergangenen zwei Jahren jeweils hinter Nikola Jokic auf Rang zwei gelandet war, ehe er den Big Man der Denver Nuggets sowie auch Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks als Drittplatzierten diesmal hinter sich ließ.

„Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es hat lange auf sich warten lassen. Ich habe hart gearbeitet und eine Menge durchgemacht. Und ich spreche nicht nur über Basketball, ich spreche über das Leben, meine Geschichte, wie ich hierher gekommen bin und was ich tun musste, um hier zu sein“, sagte Embiid: „Es fühlt sich gut an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Unglaublich.“