NBA, Playoffs: Harden führt 76ers zu Sieg bei Celtics in Spiel 1 - Bestwert & Gamewinner ohne Embiid

Was für eine Show! Ein völlig entfesselt aufspielender James Harden hat die Philadelphia 76ers im ersten Playoffs-Spiel im Halbfinale der Eastern Conference zur furiosen Führung in der Serie gegen die Boston Celtics geführt.

Der NBA -Superstar erzielte beim überraschenden 119:115-Auswärtssieg nicht nur 45 Punkte - davon 15 Zähler allein im vierten Viertel - und wiederholte damit seinen persönlichen Bestwert in einem Playoffs-Spiel.

Zur Erinnerung: Auch 2015 hatte der 33-Jährige in Spiel 4 der Conference Finals gegen Golden State die gleiche Punkt-Ausbeute gefeiert. Obendrein kam Harden in 39 Minuten Spielzeit auf sechs Assists.

NBA: Harden-Show bei 76ers-Sieg gegen Celtics

Bei den Celtics wiederum bot Starspieler Jason Tatum bei 39 Zählern und 11 Rebounds zwar auch eine starke Performance, konnte sein Team in der nervenaufreibenden Crunchtime aber nicht mehr zum Sieg führen.

Was Bostons Niederlage noch bitterer wirken ließ: In Abwesenheit von Philadelphias MVP-Kandidat Joel Embiid, der nach noch nicht komplett überstandenen Knieverletzung sein Comeback kurzfristig verschieben musste, zeigten sich die Gäste in der Defensive immer wieder höchst anfällig, weil Ersatzmann Paul Reed die personelle Lücke nicht annähernd ausfüllen konnte.