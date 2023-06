NBA-Boss deutet unheilvolle Enthüllungen an

Diese Aussagen klingen nach Unheil für den in Verruf geratenen NBA-Topstar.

„Wir haben eine ganze Menge an zusätzlichen Informationen aufgedeckt, seit ich das letzte Mal zu dieser Situation befragt wurde“, erläuterte Silver. Die Andeutung führte er dann jedoch nicht aus: Man halte die Informationen noch zurück, um nicht vom sportlichen Geschehen in den Finals abzulenken.

NBA-Commissioner Silver kündigt Strafe an

„Wir hätten die Sache wahrscheinlich jetzt schon zu Ende bringen können, aber wir haben die Entscheidung getroffen - und ich glaube, dass die Spielervereinigung mit uns übereinstimmt - dass es den Teams und Spielern in den Finals gegenüber unfair wäre, die Ergebnisse der Untersuchung mitten in der Serie bekannt zu geben.“

Und weiter: „Da wir uns in der Offseason befinden, und er von dem Memphis Grizzlies auf unbestimmte Zeit suspendiert wurde, hätte eine Ankündigung ohnehin nichts geändert.“

Morant wurde im März für acht Spiele gesperrt, nachdem er ein Video veröffentlicht hatte, in dem er nach einem Spiel der Nuggets in einem Strip-Club in der Nähe von Denver mit einer Waffe herumfuchtelte.