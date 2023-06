NBA: Historischer Zwillings-Draft in der Basketball-Eliteliga

Das gab es in der langen Geschichte des Basketballs noch nie: Zwei eineiige Zwillinge sind im im NBA Draft 2023 unter den Top 5 gewählt worden.

Amen und Ausar Thompson waren Pick 4 und 5 hinter Victor Wembanyama, Brandon Miller und Scoot Henderson - und sind somit die an höchster Stelle gedrafteten Brüder aller Zeiten.

Thompson: „Es ist wie eine schlimme Scheidung“

Die Houston Rockets entschieden sich in der Nacht auf Freitag (deutscher Zeit) mit Pick Nummer vier für Amen Thompson, bevor Bruder Ausar an fünfter Stelle seinen Namen bei den Detroit Pistons hörte.

Die eineiigen Zwillinge, die beide 2,01 Meter groß sind und am 30. Januar 2003 geboren sind, sind somit die ersten Brüder, die überhaupt im selben Draft unter den Top 10 ausgewählt wurden.

Einen Wermutstropfen für die Thompson-Twins gibt es dabei aber: Sie müssen sich nach 20 gemeinsamen Jahren nun räumlich voneinander trennen. Bereits vor der Draft-Night scherzten die Brüder bei ESPN, dass sie nun einiges aufteilen müssten: „Er darf die PS5 behalten“, sagte Amen Thompson . Und sorgte mit einer Aussage für Lacher bei den Moderatoren: „Ich verliere alles, es ist wie eine schlimme Scheidung.“

Zuvor wohnten die beiden immer zusammen. Aufgewachsen in der Bay Area in Kalifornien, zogen sie in der achten Klasse nach Florida. Später zogen sie nach Atlanta, um ihren Weg in die NBA zu suchen.

NBA-Draft: Thompsons mit ungewöhnlichem Weg

Der Weg der Thompsons zum Draft verlief dabei aber ungewöhnlich. Statt sich einem College mit großem Basketball-Programm anzuschließen, spielten die beiden in den vergangenen Jahren zusammen in der Overtime Elite, einer professionellen Basketballliga für 16- bis 20-Jährige in Atlanta.

Für ein Jahr spielten sie in verschiedenen Teams, vergangene Saison aber gemeinsam bei den City Reapers. Sie führten das Team zur Meisterschaft in der Overtime Elite - mit beeindruckenden Statistiken: Amen sammelte in der Postseason durchschnittlich 17,2 Punkte, 9,2 Assists und 7,2 Rebounds, Ausar steuerte 21 Punkte, 4,8 Assists und 5,2 Rebounds pro Spiel bei. Zweimal wurde Ausar zum MVP der regulären Saison und der Finals ernannt.