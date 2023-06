NBA-Draft 2023: Unter Tränen! Victor Wembanyama zu den Spurs - Mavs überraschen mit gleich zwei Trades

Unter großem Jubel in der Halle haben die San Antonio Spurs den Franzosen erwartungsgemäß an erster Stelle des NBA-Drafts 2023 ausgewählt.

Der bisher in Frankreich für die Metropolitans 92 spielende 19-Jährige ist der dritte Nummer-1-Pick der Spurs. Seine Vorgänger waren die NBA-Ikonen David Robinson und Tim Duncan, die Fußstapfen sind also entsprechend groß.

Dennoch wird Wembanyama eine ähnliche Rolle zugetraut - seit LeBron James war der Hype um einen neuen Spieler in der NBA nicht mehr so groß. Nicht umsonst verpasste ihm jener James bereits den Spitznamen „Alien“.

Wembanyama weint - Spurs-Fans feiern ausgelassen

Wembanyama, der inzwischen 2,26 Meter messen soll, kamen bei einem TV-Interview danach sogar die Tränen: „Ich habe etwas erreicht, von dem ich mein ganzes Leben geträumt habe. Diesen Satz von Adam Silver zu hören, davon habe ich so lange geträumt. Ich muss weinen.“

In den Straßen San Antonios brachen sogar spontane Feierlichkeiten aus, Fans bejubelten den Wechsel des 2,24 Meter großen Wembanyamas mit Autokorsos und Hupkonzerten.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Wir sind begeistert, dass wir Victor an Bord holen können“, sagte der legendäre Spurs-Coach Gregg Popovich auf einer Pressekonferenz in San Antonio. NBA-Funktionäre sprachen bereits von Hinweisen auf einen „Wembanyama-Effekt“ und verwiesen auf Spitzen auf Streaming-Plattformen und sozialen Medien.

NBA-Draft: Hornets um Jordan wählen Miller

Spannend wurde es dann an Nummer 2. Wen würde NBA-Legende Michael Jordan, der Noch-Besitzer der Charlotte Hornets, mit dem letztem Pick vor seinem Verkauf nehmen?

Heiße Kandidaten gab es zwei, am Ende wählten die Hornets Forward Brandon Miller. Vermutlich auch, weil dieser einfach besser neben LaMelo Ball passt als die andere Option Scoot Henderson.

Dieser musste aber auch nicht lange warten, um seinen Namen zu hören. Die Portland Trail Blazers entschieden sich trotz aller Trade-Gerüchte dazu, ihren Pick an dritter Stelle zu behalten und wählten dann wenig überraschend den hochtalentierten Guard.

Dallas Mavericks bekämpfen das Center-Problem

Für etwas Wirbel sorgten die Dallas Mavericks an dem Draft-Abend. Zunächst tradeten sie ihren Nummer-10-Pick an die Oklahoma City Thunder. Dafür durften sie den Vertrag von Davis Bertans an OKC abgeben und erhielten zudem deren zwölften Pick.