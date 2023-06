NBA nach Mega-Trade: Warriors-Plan mit Curry und Chris Paul Irrsinn?

Sie haben sich bisher in 18 Playoff-Partien gegenübergestanden: Stephen Curry, der beste Dreierschütze der NBA-Geschichte , und Chris Paul, der „Point God“.

Warriors geben Poole und einen Erstrundenpick ab

Insider sorgt für Mega-Wirbel in der NBA

Als CP3 2005 mit dem vierten Draft-Pick der New Orleans Pelicans gezogen wurde, war Poole gerade sechs Jahre alt geworden. Einen Meister-Ring mehr als Paul hat er dennoch.

Chris Paul in seinem ersten NBA-Jahr 2005

Dieser liefert jedoch seit 1.214 NBA-Spielen konstante Zahlen ab (17,9 Punkte; 9,5 Assists; 4,5 Rebounds) – Poole enttäuschte gerade in der vergangenen Saison, spielte inkonstant und war im Playoff-Run der Warriors teils gar kein Teil der Rotation mehr.

Also stellen sie nun die Erfolgsambitionen der Gegenwart über die langfristigen Zukunftspläne. Mit einem ringhungrigen Paul im Herbst seiner Karriere soll das Fenster, in dem die Dubs um ihre Superstars Stephen Curry (35 Jahre) und Klay Thompson (33 Jahre) noch reelle Championship-Ambitionen haben, bis zum Äußersten ausgenutzt werden.

Curry und Thompson mit hohen Gehältern

Auch ist der Kontrakt mit Paul in der ersten Saison (30,8 Mio. Dollar) gar noch mehr wert, als er dies mit Poole gewesen wäre (28 Mio. Dollar). Doch die Flexibilität, so absurd es klingen mag, erhöht sich damit. Paul verdient im zweiten Jahr rund 30 Millionen Dollar bei den Warriors, wohlgemerkt nicht garantiert.

Bei den Mega-Gehältern von Curry (51,9 Mio. Dollar) und Thompson (43,2 Mio. Dollar) in der Saison 2023/24 schaffen sich die Warriors so die Möglichkeit, in Zukunft unter der zweiten Luxus-Steuerschranke zu bleiben und somit schwerwiegende Strafen des neuen Tarifvertrages CBA zu umgehen.