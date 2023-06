NBA: Nächster Trade-Hammer! Warriors sorgen für Überraschung

Der nächste Mega-Deal in der NBA nimmt Formen an!

Superstar Chris Paul wird demzufolge nach Kalifornien getradet, im Gegenzug sollen Jordan Poole und zwei Picks in die US-amerikanische Hauptstadt wandern. Nach Informationen von „Woj“ soll der Deal bereits fix sein.

Paul fortan Seite an Seite mit Stephen Curry?

Paul hatte die vergangenen drei Spielzeiten bei den Phoenix Suns verbracht und 2021 den Titel knapp verpasst. Der mittlerweile 38-Jährige wurde erst vor wenigen Tagen in einem Mega-Trade für Bradley Beal nach Washington getradet. Dass er keine Zukunft in der Hauptstadt haben wird, war von Beginn an allen Akteuren klar. Schließlich setzen die Wizards-Bosse auf einen Umbruch mit jungen Spielern.