Michael Jordan und "Magic" Johnson - La dolce vita mit Starauflauf

Wie Earvin „Magic“ Johnson seine Fans per Instagram wissen ließ, macht er aktuell mit Ehefrau Cookie Johnson Urlaub auf der italienischen Insel. Allerdings nicht allein, sondern „mit meinem Freund und größten Basketballer aller Zeiten, Michael Jordan und seiner Frau Yvette“.

Neben den beiden NBA-Legenden gesellten sich auch noch Hollywood-Star Samuel L. Jackson samt Ehegattin LaTanya und Greg Mathis, besser bekannt als TV-Richter Judge Greg, mit Gattin Linda zu der Urlaubsgesellschaft. Komplettiert wurde die Gruppe von John und Vicki Palmer. Sie arbeitete lange Zeit für Coca Cola, während ihr Mann als politischer Berater für U.S. Senator Bob Dole aktiv war.

Jimmy Kimmel gönnt sich einen kleinen Witz

Sogar eine einheimische Musikgruppe ließ es sich nicht nehmen, den berühmten Gästen ein Ständchen am Tisch zu bringen. Talk-Gigant Jimmy Kimmel nutzte das Bild direkt für einen kleinen Witz.

Der 55-Jährige fügte sich mit Photoshop in das Bild ein, um mit der Band zu trällern. „Mit meinen besten Freunden Michael Jordan und Magic Johnson im weltberühmten Da Paolino Ristorante in Capri Showmusik abliefern“, schrieb er mit einem Augenzwinkern dazu.

Und noch nicht genug an Glamourfaktor: Einen Tag später postete Johnson erneut ein Bild, das ihn selbst mit Samuel L. Jackson zeigt und Clive Davis. Der Gründer von Arista Records und aktuell als CEO von J Records fungierende Musikproduzent ist für über 300 Nummer-eins-Titel verantwortlich und arbeitete unter anderem mit Musiklegenden wie Pink Floyd, Bruce Springsteen und Whitney Houston zusammen.

Seit 2000 ist der 91-Jährige in der Kategorie Non-Performer Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame.