NBA: Mavericks mit Doncic und Irving - Superteam oder Super-GAU?

Sie soll an die grandiosen Zeiten erinnern, die Meisterschaft 2011, die Glanzleistungen des „Dirkules“. Zwar war die nachfolgende Zeit nicht nur von Talfahrten geprägt, allen voran Luka Doncic gibt dem Team von Besitzer Mark Cuban Hoffnung. Doch wie lange noch?

„Luka Magic“ ist für besondere Leistungen auf dem Parkett geschaffen - und genau diese werden seine Sehnsucht nach einem Ring immer größer werden lassen. Mit den Mavericks scheint das aktuell ausgeschlossen: Nur einmal erreichten die Texaner in den fünf Luka-Jahren überhaupt die zweite Playoff-Runde.

So scheinen Teambesitzer Mark Cuban und General Manager Nico Harrison vor einer wegweisenden Entscheidung zu stehen: Stellt man Doncic ein Superteam zusammen, oder ist der Slowene bald nicht mehr der Franchisespieler, wie es das deutsche Wunderkind einst war?

"Einiges an Arbeit gekostet": Dunleavy über Saric-Verpflichtung

Star-Trio um Doncic, Irving - und wen?

In der NBA hat die zu Ende gehende Free Agency vor allem eines gezeigt: Die Teams handeln nach dem Motto „Star-Trios, und der Rest wird schon“, um es einmal salopp zu sagen.

Immerhin legte der 31-Jährige in 20 Spielen bei Dallas im Durchschnitt 27 Punkte, fünf Rebounds und sechs Assists auf.

Und doch wird der Vertrag von NBA-Experte Justin Termine als „massiver Fehler“ bezeichnet. Der Moderator von „NBA Today“ auf Sirius-XM ging sogar noch weiter: „Meiner Meinung nach bedeutet dies das Ende der Zeit von Luka Doncics in Dallas“, ist sich Termine sicher. Dabei geht es ihm jedoch weniger um die sportlichen Leistungen Irvings, sondern eher um seine Person.

„Sie (Dallas, Anm.d . Red.) haben nichts aus der Lektion gelernt, die Cleveland, Boston und Brooklyn erhalten haben“, spielt er auf die verbrannte Erde an, die Irving regelmäßig bei seinen Ex-Teams hinterlassen hat.

Dallas Mavericks: Alles für den Titel?

Vielleicht blendet man diese Tatsache in Dallas zugunsten eines größeren Ziels einfach aus: den NBA-Titel.

Dabei mithelfen soll nun Grant Williams. Via Sign-and-Trade soll der Flügelspieler von den Boston Celtics kommen. Laut ESPN unterschreibt er einen Vierjahresvertrag über 53 Millionen Dollar.

Der Forward, der sich bereits von den Celtics und deren Fans verabschiedet hatte, sollte mit seinen Qualitäten als solider Dreierschütze und guter Verteidiger an die Seite von Doncic und Irving passen.

Und auch der nächste große Name scheint schon in der Pipeline. Nach Informationen von The Athletic soll Matisse Thybulle hoch im Kurs stehen. Der Restricted Free Agent der Portland Trail Blazers würde zwar offensiv nur wenig beitragen, defensiv ist er aber einer der besten Spieler der Liga.