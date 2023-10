Geheimnis gelüftet! ProSieben enthüllt NBA-Team

Die NBA startet in der Nacht zum Mittwoch in die neue Saison, die von Basketball-Begeisterten nach langjähriger Abstinenz endlich wieder im Free-TV verfolgt werden kann! Pünktlich zum Start hat Sender ProSieben - der sich die NBA-Rechte sicherte und künftig sonntags ausgewählte Top-Spiele live zeigen wird - das Übertragungsteam bekannt gegeben.

Darin wieder prominent vertreten: Moderator und Netman Christoph „Icke“ Dommisch, der durch die NFL-Übertragungen auf ProSieben Maxx bekannt wurde und die Zuschauer in altbekannter Rolle fortan durch die Sendungen führen wird.

„Basketball war die erste Sportart, für die ich mich als kleiner Junge begeistert habe. Dirk Nowitzki war und ist mein absoluter Sport-Hero. Dass ich jetzt mit der ran- NBA-Crew über ‚meine‘ Sportart berichten kann, ist ein Volltreffer“, freut sich Dommisch auf die Sendungen, in denen er an der Seite von prominenten Kommentatoren und Experten zum Einsatz kommt.

Alex Schlüter als Hauptkommentator von ProSiebens NBA-Team

Dazu gehört unter anderem Alex Schlüter, der als Hauptkommentator fungieren wird. Der 38-Jährige war bei DAZN häufig als Moderator bei den Fußball-Übertragungen im Einsatz, blickt aber auch auf eine langjährige Basketball-Vergangenheit zurück. „2013/14 fing ich damals bei SPORT1 mit Basketball an. Danach ging es bei Spox und DAZN weiter“, so der gebürtige Göttinger.

Der Start der NBA-Übertragungen erfolgt am 29. Oktober. Dann gibt es ab 20 Uhr für die Zuschauer die Partie zwischen den Oklahoma City Thunder gegen die Denver Nuggets zu sehen. Im Regelfall soll es jedoch etwas später losgehen, sodass um 21.30 Uhr nach einem halbstündigen NBA-Magazin eine Live-Übertragung folgt.

RTL vs. ProSieben: US-Sport-Duell jeden Sonntag-Abend

Nach dem Verlust der NFL-Rechte an RTL tritt der Sender nun mit den NBA-Sendungen am Sonntag-Abend in direkte Konkurrenz mit den NFL-Übertragungen, die man von 2012 bis einschließlich der vergangenen Spielzeit noch selbst anbot.