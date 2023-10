Kehrtwende! NBA wagt Schritt zurück und ändert All-Star-Game-Format

Die NBA zeigt sich immer offen für neue Ideen, führte mit dem „in-season tournament“ sogar einen Pokalwettbewerb während der regulären Saison ein , der in dieser Spielzeit sein Debüt feiern wird. Beim All-Star-Game kehrt die Association nach zahlreichen Änderungen in den zurückliegendenahren aber künftig zum altbewährten Prozedere zurück.

So werden in dieser Saison wieder in bekannter Manier die besten Spieler der Western Conference auf die Stars der Eastern Conference treffen. In den vergangenen Jahren durften die beiden Spieler mit den meisten Stimmen im Vorfeld ihr Team aus den restlichen All-Stars wählen.