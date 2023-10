NBA: Alle Infos zum Saisonstart

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch startet die NBA in ihre 78. Saison. In der selbst ernannten besten Basketball-Liga der Welt kämpfen die Top-Stars dann wieder um die begehrte Meister-Trophäe.

Wie lange dauert die NBA-Saison?

Die Hauptrunde in Nordamerika endet am 14. April 2024, ehe am 16. April die Playoffs mit dem Play-in-Turnier beginnen. Spiel eins der Finalserie ist für den 6. Juni vorgesehen, spätestens am 23. Juni soll der Meister feststehen.