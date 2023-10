NBA: Verlängerung von Antetokounmpo bei Bucks perfekt

NBA -Superstar Giannis Antetokounmpo hat seinen Vertrag bei den Milwaukee Bucks kurz vor dem Start der neuen NBA-Saison offensichtlich um drei Jahre verlängert. Das berichteten US-Medien am Montagabend (Ortszeit) übereinstimmend.

Antetokounmpo verlängert bei den Bucks

Der zweimalige MVP Antetokounmpo bestätigte die Verlängerung in einem Beitrag auf X quasi indirekt, nannte dabei aber keine Details. „MILWAUKEEEEEEEEE!!! Let‘s get it!!!!“, schrieb Antetokounmpo und versah seinen Post mit dem Hashtag „#Extended“, übersetzt „verlängert“.

Der Vertrag soll eine Option vorsehen, wonach Antetokounmpo auch in der Saison 2027/28 bei den Bucks bleiben kann. Der Power Forward könnte aber im Juli 2027 im Alter von dann 32 Jahren als Free Agent den Klub wechseln.

Milwaukee angelt sich auch Damian Lillard

Der 28-Jährige gilt als einer der besten Spieler im Basketball und führte Milwaukee, das am Freitagmorgen (1.30 Uhr MESZ) zum Saisonstart auf die Philadelphia 76ers trifft, 2021 in die NBA-Finals.

Die Bucks hatten in der Offseason bereits einen großen Deal abgeschlossen und Antetokounmpo in Damian Lillard einen Superstar an die Seite gestellt. Das Team gilt als einer der Favoriten auf den NBA-Titel.