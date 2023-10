NBA-Allstar Holiday geht nach Boston

Kurz nach seinem Trade von den Milwaukee Bucks zu den Portland Trail Blazers im Rahmen des Deals um Superstar Damian Lillard hat der Klub aus Oregon Guard Jrue Holiday in der NBA an die Boston Celtics abgegeben. Das gaben die Celtics bekannt.

Portland erhält im Gegenzug Guard Malcolm Brogdon, Center Robert Williams sowie zwei Erstrunden-Draftpicks (2024, 2029). Milwaukee hatte am Mittwoch Lillard in einem Geschäft mit Beteiligung von drei Teams geholt. Allstar Holiday (33), 2021 mit den Bucks Meister, ging an die Trail Blazers.