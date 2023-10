NBA-Auftakt! Gala-Auftritte von Schröder und Franz Wagner - Hartenstein kriegt Ellbogen ins Gesicht

Der von der Bank kommende Hartenstein zeigte bei der knappen 104:108-Niederlage seiner New York Knicks gegen die favorisierten Boston Celtics dabei eine solide Leistung und steuerte sieben Punkte und acht Rebounds in 26 Minuten dabei.

Porzingis spricht über Schlag gegen Hartenstein

„Es war keine Absicht. Bis ich das Video gesehen habe, wusste ich gar nicht, dass ich ihn so hart traf. Man sah seinen Kiefer ein wenig bewegen. Da dachte ich, ok, ich hab ihn ziemlich hart getroffen. Dann haben die Zuschauer gerufen, für mich war es ok. Ich habe es genossen, für mich war das Motivation“, sagte Porzingis dazu.