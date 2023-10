NBA: Wagner-Power im Doppelpack

Rund einen Monat nach dem WM-Triumph sind die Basketball-Nationalspieler Franz und Moritz Wagner auch in der Vorbereitung auf die neue NBA -Saison schon wieder in starker Form.

Mit Orlando Magic feierten die Brüder beim 108:105 gegen die Cleveland Cavaliers den zweiten Sieg im zweiten Testspiel und führten ihr Team als Topscorer an. Franz Wagner glänzte in 18:33 Minuten auf dem Parkett mit 18 Punkten und vier Assists, Moritz legte 14 Zähler auf.

Mit der deutschen Nationalmannschaft hatten die Wagners am 10. September in Manila sensationell den WM-Titel gewonnen. In die neue NBA-Saison startet Orlando in der Nacht zum 26. Oktober mit dem Heimspiel gegen die Houston Rockets.