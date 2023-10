NBA: Wemby-Wahnsinn! Victor Wembanyama mit nächster Show - Fans feiern zwei Szenen

Der Wemby-Wahnsinn geht weiter! Das NBA-Supertalent Victor Wembanyama setzt in der Preseason noch einen oben drauf und ist beim 122:117-Sieg seiner San Antonio Spurs gegen die Golden State Warriors der überragende Akteur.

Der Franzose war mit 19 Punkten, einem Assist, vier Rebounds sowie fünf Blocks nicht nur Topscorer seines Teams, sondern stellte auch die Superstars des Gegners, allen voran Stephen Curry (elf Punkte), in den Schatten.

Zwei Wembanyama-Szenen werden besonders gefeiert

Der Hype, der in den vergangenen Wochen um den Nummer-1-Pick „Wemby“ entstanden ist, dürfte damit weiter an Fahrt aufnehmen. Von den vielen Highlights, die der 19-Jährige gegen die Warriors lieferte, werden zwei Szenen in den sozialen Medien besonders gefeiert.