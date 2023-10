Die neue Urgewalt der NBA? Da staunt selbst der Gegner

Selten war der Hype um einen Rookie in der NBA so groß wie um Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs und schon im zweiten Preseason-Spiel zeigt der Franzose, warum er die neue Highlight-Show der Liga werden könnte.

Der 19-Jährige bietet ein spektakuläres Gesamtpaket. Er ist 2,24 Meter groß und kann trotz seiner Größe wie ein Point Guard den Ball bringen, gut passen und natürlich den Dreier treffen. Beim 120:104-Sieg am Wochenende im zweiten Preaseason-Spiel gegen die Miami Heat machte er zudem deutlich, dass er wie eine Urgewalt unter dem Korb kaum zu stoppen ist.

Diese Szene macht erneut deutlich, dass sich der Franzose zu einem der besten und spektakulärsten Spieler in der NBA entwickeln könnte. Das Spiel zeigte zudem, dass „Wemby“, wie er von vielen genannt wird, seine Allround-Qualitäten auch auf NBA-Niveau ausspielen kann.

NBA: Popovich voll des Lobes für Wembanyama

In 23 Minuten erzielte Wembanyama starke 23 Punkte bei einer Wurfquote von zehn von 15 aus dem Feld. Zudem holte er vier Rebounds, vier Assists und drei Blocks.

Sein Star-Trainer Greg Popovich, der Wembanyama im dritten Preseason-Spiel gegen die Houston Rockets schonte, zeigte sich nach dem Spiel extrem zufrieden mit seinem Schützling: „Er hat heute mit einem guten Selbstvertrauen gespielt, hatte ein gutes Tempo und war aggressive. Er hat heute alles gemacht, was wir uns erhofft haben.“

Für Wembanyama war es das zweite Spiel für sein neues Team in der NBA. Bei seinem Preseason-Debüt gegen die Oklahoma City Thunder hatte er schon starke 20 Punkte aufgelegt.

Aktuell scheint es so, als wenn der junge Mann aus Le Chesnay dem unglaublichen Hype um seine Person gerecht werden könnte . Viele sehen in ihm das größte Talent seit LeBron James, andere sogar das größte Talent aller Zeiten.

Trubel um Wemby schon vor erstem NBA-Spiel groß

„Ich denke, Wembanyama ist noch vor LeBron der beste Kandidat, den ich je gesehen habe“, hatte beispielsweise der anerkannte Basketball-Journalist Bill Simmons von The Ringer vor dem Draft gesagt.

Wenig überraschend steht Wembanyama in der gerade laufenden NBA-Preseason nun also komplett im Fokus der Öffentlichkeit.

Diesen Erwartungsdruck kennt Wembanyama aber schon. Er ist eigentlich schon über ein Jahr eines der Hauptthemen der NBA, gerade bei den Fans von Teams, die am unteren Tabellenrand standen und somit eine Chance auf den ersten Pick im Draft hatten.

Natürlich schickten sich einige NBA-Teams daher quasi von Saisonbeginn der vergangenen Saison an, möglichst viele Spiele zu verlieren, um die Chancen auf den Nummer-1-Pick im NBA-Draft zu erhöhen. „Tank for Wemby“ hieß das Motto für fast alle Teams, die keinen Playoff-Kader hatten.

Dass Wembanyama dieser erste Pick werden würde, war lange ein offenes Geheimnis. Der Hype um den Franzosen ging so weit, dass die Liga-Spiele seines Teams Metropolitans 92 in der französischen Liga, sogar in den USA auf dem NBA-Network live übertragen wurden.